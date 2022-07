WEC, 6h de Monza: Final dramático dá vitória à Alpine, portugueses com sortes distintas

Que final de corrida em Monza! Depois de seis horas de prova, as corridas de praticamente todas as categorias foram decididas nos últimos instantes e ainda com grande dose de incerteza. No final, foi a Alpine a vencer à geral, levando novamente a melhor sobre a Toyota, numa corrida em que a Glickenhaus podia (e merecia) ter lutado pela vitória até ao fim e onde a Peugeot teve muitos problemas para terminar a corrida mas mostrou potencial para o futuro.…...