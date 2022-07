GP Áustria F1, Lando Norris: “devíamos ter estado na luta com Ocon”

Lando Norris terminou o GP da Áustria no sétimo posto, atrás de Esteban Ocon e Mick Schumacher no particular do "segundo pelotão". Foi um bom resultado tendo em conta todos os problemas sentidos no McLaren durante o fim de semana e apesar da penalização sofrida, como explicou Norris à SportTV. "Foi uma boa corrida. Estou satisfeito por somar mais pontos e o único ponto negativo do dia foi a penalização de 5 segundos por exceder os limites de pista. Gostaria…...