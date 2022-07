GP Áustria F1, Fernando Alonso: “estava mais rápido do que os carros à minha volta”

Fernando Alonso terminou o GP da Áustria frustrado e descontente com o resultado obtido durante a corrida de hoje. O piloto espanhol foi convocado pelos colégio de comissários e pode ter ainda o décimo posto com que terminou na corrida, em risco. "Foi uma corrida difícil. Tínhamos mais ritmo mas sair tão de trás colocou-nos dentro do 'comboio' de DRS e perdemos muito tempo aí. No final podíamos ter terminado em sexto, mas tivemos de parar novamente, uma volta a…...