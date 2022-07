GP Áustria F1, Charles Leclerc: “precisava mesmo desta! temos ritmo no carro e podemos lá chegar”

Precisamente três meses depois do GP da Austrália de F1, Charles Leclerc (Ferrari F1-75) está de regresso aos triunfos, na sequência de uma corrida com muitos avanços e recuos devido à estratégia. Com isso, teve que ultrapassar Max Verstappen três vezes em pista, o que não deixa de ser interessante. Grandes lutas em pista e duas vitórias consecutivas para a Ferrari para animar os campeonatos: “Foi uma corrida muito boa. O ritmo estava lá, no início tivemos uma boa luta…...