GP Áustria F1: Os destaques da corrida

Que final dramático para a Ferrari! O que parecia uma dobradinha garantida transformou-se numa vitória sofrida, com a tensão crescente a cada volta. A Ferrari podia ter saído da Áustria com um triunfo tremendo, mas assim saiu com uma vitória e uma quarta desistência por falha mecânica. Não deixa de ser um bom resultado para a Ferrari, mas podia ter sido ainda melhor. Charles Leclerc foi o homem mais rápido da corrida. A Ferrari foi muito forte hoje e tudo…...