GP Áustria F1: Filme da corrida

Charles Leclerc conquistou a sua quinta vitória em corrida da carreira na Fórmula 1, no circuito austríaco do Red Bull Ring. Todos os pneus pilotos arrancaram para a corrida austríaca com pneus médios, exceto Zhou Guanyu, Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel e Fernando Alonso, que começaram com pneus duros.Esteban Ocon iniciou hoje o seu 100º Grande Prémio de Fórmula 1 e Nicholas Latifi fez o seu 50º arranque. Lewis Hamilton esteve até à última sem saber se iria conseguir arrancar, com…...