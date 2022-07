GP Áustria F1: Que estratégia para a corrida?

As equipas já têm uma boa noção do que esperar esta tarde ao nível da estratégia. As 23 voltas da corrida Sprint mostraram que os pneus médios estão preparados para aguentar bem as exigências e mesmo os macios aguentaram bem a corrida Sprint de forma competitiva. No entanto, com o carro mais pesado, os macios não devem ser opção pois a degradação poderá ser demasiada. Assim a estratégia mais escolhida deverá ser a de uma paragem, sendo o arranque feito…...