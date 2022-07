GP Áustria F1: Günther Steiner defende decisão da equipa na Sprint

Mick Schumacher terminou a corrida Sprint do GP da Áustria descontente com a decisão estratégica da Haas em não ter permitido a troca com Kevin Magnussen. O piloto alemão sentiu que estava mais rápido do que o seu companheiro de equipa e podia alcançar o sexto classificado, Esteban Ocon, mas o responsável da equipa, Günther Steiner não tem a mesma opinião e defendeu a decisão tomada. “Sabíamos exatamente onde estávamos e para somar pontos para a equipa, tivemos de fazer o…...