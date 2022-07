GP Áustria F1, Charles Leclerc: “Não podemos dar-nos ao luxo de fazer o que fizemos na Sprint”

Charles Leclerc e Carlos Sainz concordaram que o seu duelo no Sprint não foi o fator decisivo no seu fracasso em bater Max Verstappen no sábado, na Sprinto do Red Bull Ring, mas Leclerc adverte que a Ferrari não se pode dar ao luxo de repetir o que fez, que ajudou a que o piloto da Red Bull pudesse ter facilmente assegurado a vitória e a pole-position para a corrida de hoje. Os pilotos da Scuderia lutaram roda a roda…...