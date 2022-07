CRA, XXII Além Mar Rali TAC: Luís Miguel Rego vence após erro de Rúben Rodrigues

Não é novidade para ninguém que os ralis, por vezes, até só terminam após as verificações finais e neste caso, foi antes, mas depois de Rúben e Estevão Rodrigues (Citroen C3 Rally2) terem chegado ao fim do da última prova especial de classificação na frente com 9 segundos de vantagem sobre Luís Miguel Rego/Jorge Henriques (Skoda Fabia Rally2 Evo, Team Além Mar), a verdade é que bateram, partiram um semi-eixo mas os homens da Auto Açoreana Racing já não conseguiram…...