GP Áustria F1: Christian Horner receia corrida mais dura para a Red Bull

Max Verstappen admitiu no final da corrida Sprint que a corrida de amanhã pode ser dura para a Red Bull e que a degradação dos pneus pode ser um fator crucial no desenrolar da prova. Christian Horner também usou o mesmo tom e admite que a luta com a Ferrari vai ser dura, pois a Scuderia está competitiva: "Costumava ser uma pista onde tínhamos dificuldades, mas nos últimos anos temos tido uma boa performance aqui. Penso que é o apoio…...