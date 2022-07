GP Áustria F1: Multa suspensa para Sebastian Vettel por sair do briefing de pilotos

Sebastian Vettel foi multado em 25.000 Euros, com suspensão da multa até ao final da época, por ter abandonado o briefing de pilotos na sexta-feira. O piloto terá saído da sala onde se realizou a reunião frustrado com a discussão que estava a acontecer, segundo o documento publicado pela FIA. Lê-se no documento que Sebastian Vettel, "abandonou a reunião de pilotos que se realizou às 19:30h de sexta-feira 8 de Julho, sem autorização, e expressando frustração na reunião". A decisão…...