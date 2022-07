GP Áustria F1: 7 pilotos convocados pelos comissários

Sete pilotos foram convocados pelos comissários da FIA após a corrida Sprint do GP da Áustria por mensagens recebidas durante a segunda volta de formação da grelha. Foi necessária uma volta de formação adicional antes do arranque da Sprint de hoje, na sequência da paragem do Alfa Romeo de Zhou Guanyu depois da última curva do traçado austríaco durante a volta de formação inicial. O piloto chinês acabaria por conseguir reiniciar o carro e também completar a volta de formação,…...