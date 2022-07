GP Áustria F1: Pilotos da Ferrari perceberam o que não fazer, se quiserem bater Max Verstappen

Max Verstappen venceu a corrida Sprint, confirmando que vai mesmo sair para a corrida de amanhã na frente, num sucesso em que pode agradecer muito aos dois dois pilotos da Ferrari, que ao travarem um duelo feroz um com o outro, Charles Leclerc e Carlos Sainz permitiram que Verstappen se distanciasse: “tive um bom ritmo no início, e depois um ritmo muito semelhante aos Ferrari. Nas primeiras voltas eles lutaram um com o outro e eu consegui afastar-me”, disse, deixando…...