GP Áustria F1: Os destaques da Corrida Sprint

Foi uma Corrida Sprint como os responsáveis da F1 idealizaram: intensa, com boas lutas e com os pilotos a darem tudo. Faltou apenas um pormenor... que a luta pelo primeiro lugar fosse mais animada. Max Verstappen dominou a Sprint sem dificuldades, apesar do aperto inicial, no arranque. O neerlandês aguentou o primeiro ataque de Charles Leclerc, o segundo de Carlos Sainz e quando a dupla da Ferrari se embrulhou numa luta interna, o campeão em título afastou-se e geriu a…...