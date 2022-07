GP da Áustria F1: O filme da Corrida Sprint

Na tarde de sábado, o Red Bull Ring foi palco da segunda corrida Sprint do ano, com Max Verstappen a sair do primeiro lugar da grelha, com a companhia de Charles Leclerc. Carlos Sainz e George Russell estavam na segunda linha da grelha. A grande maioria dos pilotos escolheu os pneus médios para esta corrida, exceto Alex Albon, Lance Stroll, Nicholas Latifi e Sebastian Vettel. A corrida começou mal para Fernando Alonso, que ficou em cima dos macacos. O Alpine…...