GP Áustria F1: Max Verstappen vence corrida Sprint, Ferrari ajudou com luta interna

Max Verstappen venceu a corrida Sprint sem dificuldade pois, a luta entre os dois Ferrari permitiu-lhe afastar-se da concorrência e ter uma corrida tranquila. Charles Leclerc e Carlos Sainz lutaram entre si pelo segundo lugar nas primeiras voltas, o que nos deu um bom espetáculo, mas prejudicou as aspirações da Scuderia de incomodar Verstappen. Leclerc ficou com o segundo lugar e Sainz com o terceiro. George Russell ficou com o quarto lugar numa corrida solitária e Sérgio Pérez foi quem…...