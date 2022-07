Fórmula 1: Aumento do limite orçamental “não é suficiente” para Christian Horner

Na recente reunião da Comissão de Fórmula 1 da FIA foi aprovado por nove equipas e a federação, o aumento de 3.1% do limite orçamental, faltando apenas a aprovação em Conselho Mundial daquele órgão federativo. Assim, e juntamente com a compensação pelas corridas Sprint, cada equipa pode gastar até ao máximo de 145.5 milhões de dólares este ano, valor que fica aquém do desejado para Christian Horner."É suficiente? Não em comparação com a inflação, e o que temo hoje em…...