GP Áustria F1, Daniel Ricciardo: “não quero virar as costas, tenho que perceber o que se passa”

Não é novidade para ninguém que Daniel Ricciardo está com grandes problemas no seu entendimento com o McLaren MCL36, e a diferença para o seu colega de equipa, que tem bastante menos tempo de F1 que o australiano, é quase abismal. Como se percebe, pelas palavras seguintes, o piloto não quer deitar a toalha ao chão, mas percebe-se que anda muito à ‘nora’ com tudo o que se está a passar.Estamos a falar de um piloto que no seu primeiro…...