GT3 Cup: Jorge Areia vence pela primeira vez, Vieira e Barros desentendem-se

A GT3 Cup tem mais um nome na lista de vencedores. Jorge Areia venceu a corrida dois da terceira jornada da competição monomarca, aproveitando um desentendimento de Carlos Vieira e Vasco Barros. A segunda corrida ficou marcada por alguns “toques”, um dos quais deixou fora de prova Carlos Vieira e Vasco Barros ainda antes de concluída a primeira volta, o que abriu as portas à estreia de Jorge Areia no primeiro lugar do pódio à geral na GT3 Cup, no…...