GP Áustria F1: Ferrari vai dar prioridade a Leclerc, se for “o piloto mais rápido”

A Ferrari falhou a estratégia em Silverstone e Charles Leclerc não conseguiu sequer terminar dentro das posições do pódio. Com uma nova ronda da Fórmula 1, com o formato Sprint, uma semana depois, Mattia Binotto salientou que a equipa concentra-se em ambas as frentes, no campeonato de construtores e de pilotos, podendo dar prioridade ao monegasco em corrida, se este for o piloto mais rápido da dupla ou estiver a liderar a classificação. "Há dois campeonatos, construtores e pilotos", disse Binoto…...