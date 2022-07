GP da Áustria F1: Carlos Sainz foi o mais rápido no TL2

Carlos Sainz foi o piloto mais rápido da segunda sessão de treinos livres que antecede a corrida sprint de mais logo. As diferenças entre a Ferrari e a Red Bull mantém-se reduzidas e espera-se uma luta interessante. A sessão começou com alguns carros em pista, para iniciar o trabalho de preparação para a corrida de amanhã e a sprint de hoje. Do lado da Mercedes, muito trabalho, com reparações de ambos os lados da garagem. A Mercedes teve de montar…...