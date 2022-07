GP Áustria F1: Mercedes tinha ritmo para a segunda fila da grelha

A Mercedes mostrou um bom desempenho na sessão de qualificação de ontem até aos dois acidentes sofridos por ambos os pilotos, mas teria sido difícil intrometerem-se entre Max Verstappen e os dois Ferrari. No entanto, os dados recolhidos colocam a Mercedes como a terceira “força” do pelotão em ritmo de qualificação, contrariando a perceção da equipa que considerou ser possível o terceiro lugar ou até mesmo a primeira linha da grelha de partida.Sergio Pérez ficou a 0.4s do tempo da…...