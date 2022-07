GP da Áustria: Red Bull e Ferrari separadas por margem mínima

A qualificação de ontem foi das mais renhidas do ano, com o top 3 a caber em menos de um décimo de segundo. Foi a prova de que Red Bull e Ferrari estão separadas por margens mínimas e que o resto do fim de semana deverá manter a mesma toada. Olhando para os dados fornecidos pela F1, a diferença entre a Red Bull e a Ferrari é de apenas 0.02 seg em ritmo de qualificação, com a Mercedes a surgir…...