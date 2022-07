GT3 Cup: Carlos Vieira garante a pole position da corrida 1 em Portimão

Carlos Vieira conquistou esta tarde a “pole position” para a primeira corrida 1 da terceira jornada da GT3 Cup, no Autódromo Internacional do Algarve, ao bater Ricardo Costa por 387 centésimos de segundo, enquanto Vasco Barros partirá da segunda linha da grelha, ao lado do regressado Jorge Areia. O líder da GT3 Cup, que foi quem entusiasmou o amigo Ricardo Costa a participar no troféu monomarca dos Porsche 911, estreando-se em Valência, bem pode orgulhar-se das suas lições, pois o…...