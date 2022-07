GP Áustria F1: Destaques da qualificação

Mais uma grande qualificação com três pilotos a ficarem separados por 0.082s. Max Verstappen (Red Bull RB18) foi o mais rápido, 0.029s na frente de Charles Leclerc (Ferrari F1-75) com Carlos Sainz (Ferrari F1-75) em terceiro.Apesar de se ter despistado na Q3, George Russell (Mercedes F1 W13/Mercedes) ainda conseguiu manter a quinta posição, mas Lewis Hamilton (Mercedes F1 W13/Mercedes) não teve a mesma sorte, pois aquando do seu despiste era oitavo, mas caiu para 10º e ainda pode ter o…...