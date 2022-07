GP Áustria F1, Charles Leclerc: “Só quero ter uma corrida limpa”

Charles Leclerc ficou muito próximo de conquistar a pole position para a corrida Sprint do GP da Áustria, mas foi Max Verstappen o piloto mais rápido no Red Bull Ring. “Acabamos os três muito, muito próximos. Foi uma qualificação excitante", disse Leclerc após a qualificação. "Na última volta senti algumas dificuldades para aquecer os pneus depois de tanto tempo parado no pitlane, mas o Max [Verstappen] foi o mais rápido e parabéns para ele. Vamos ter uma corrida entusiasmante amanhã”. O…...