GP Áustria F1, George Russell: “não queremos entusiasmar-nos demasiado”

Na antevisão do GP da Áustria Toto Wolff tinha alertado que o Red Bull Ring não tinha as mesmas características de Silverstone e que seria complicado a equipa conseguir ter um resultado semelhante em Spielberg semelhante à corrida anterior, já que o Mercedes W13 beneficiou do traçado inglês o que não deverá acontecer na Áustria. Na altura, o responsável da equipa afirmou que não queria ficar demasiado excitado com o resultado passado nem olhar com muito pessimismo para a próxima…...