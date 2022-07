Fórmula 1: Sergio Pérez não está tão “confortável” com o RB18 depois das atualizações

Sergio Pérez estava mais à vontade aos comandos do Red Bull RB18 antes da equipa montar as atualizações que foi apresentando ao longo da época. O piloto mexicano tem estado numa fase forte da temporada e o resultado, se bem que beneficiando da entrada do Safety Car, em Silverstone é mais uma prova disso mesmo. No entanto, o piloto mexicano quer encontrar soluções com a equipa para voltar a sentir-se “confortável” no monolugar."Não tenho estado tão à vontade no carro…...