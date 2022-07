GP Áustria F1: Red Bull clara favorita, mas a ‘meteo’ pode baralhar as contas…

Depois de um GP da Grã-Bretanha épico, a Fórmula 1 já está na Áustria, em Spielberg e no Red Bull Ring, para a 11ª corrida do Mundial de Fórmula 1. Este é o segundo fim-de-semana de Sprint do ano numa corrida feita num traçado com duas metades bem distintas.Há três retas com DRS na primeira metade, onde uma afinação de baixo ‘arrasto’ e boa tração é fundamental, seguido depois de uma sequência mais sinuosa de curvas rápidas na segunda metade…...