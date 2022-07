F1: Fernando Alonso quer esclarecer regras sobre os limites de pista

Desde que começou a época que a questão dos limites de pista foi referida e resolvida de forma clara. Com as linhas delimitadoras da pista a serem os limites claramente definidos, tivemos alguma "paz" nesta questão. Mas Fernando Alonso pretende esclarecer as regras pois tem visto comportamentos que estão fora do que foi dito no início da época: "Penso que falaremos nesse ponto amanhã no briefing", disse Alonso antes do Grande Prémio da Áustria deste fim-de-semana. "Honestamente, eu assisti à…...