F1: Max Verstappen em Le Mans? Talvez em 2024

Max Verstappen admitiu que está interessado em fazer corridas de resistência a médio prazo. O piloto da Red Bull não escondeu o interesse em correr nas míticas de longa duração e referiu que tal poderá ainda acontecer no seu tempo na F1: "Há menos pressão, mais diversão", disse ele sobre as corridas de endurance em geral, citado pelo speedcafe.com "Isso pode até ser possível durante a minha carreira na Fórmula 1. Mas não este ano ou no próximo, talvez depois.…...