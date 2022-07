GT3 Cup em Portimão: várias novidades na grelha

Decorridas três semanas sobre a jornada espanhola de Valência, a GT3 Cup volta à ação esta sexta-feira e sábado (8 e 9 de julho), no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, para a terceira ronda da temporada, sendo de registar algumas novidades numa lista que apresenta 18 inscritos para as duas corridas do programa. A P21 Motorsport, promotora deste troféu monomarca, dá as boas-vindas à Repsol, o seu novo patrocinador oficial de combustível, contando com a presença no circuito algarvio…...