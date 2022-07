Fórmula 1: Autódromo Internacional do Algarve vai receber testes… mas só da McLaren

O Autódromo Internacional do Algarve vai novamente receber testes oficiais de Fórmula 1, mas apenas de uma equipa, a McLaren que traz a Portugal o seu monolugar de 2021, para testar três jovens pilotos.Numa altura em que as prestações de Daniel Ricciardo deixam muito a desejar, será no mínimo curioso perceber que pilotos a McLaren terá a testar em Portugal, pois isso pode ser um excelente sinal para o que pode vir aí. A equipa inglesa roda na próxima semana,…...