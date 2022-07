F1: O problema que terá de ser resolvido em breve

A melhoria da qualidade das corridas na F1 tem sido notória. A nova filosofia aerodinâmica tem promovido corridas melhores, com mais lutas (mesmo que isso não signifique mais ultrapassagens) e mais incerteza. Mas há ainda um problema que tem de ser resolvido. Os chamados "comboios DRS" continuam a encravar as lutas no meio do pelotão e Andreas Seidl considera que é preciso tomar medidas para que sejam evitados: "Penso que é um tema que já abordámos em algumas discussões de…...