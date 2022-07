Toyota Gazoo Racing Iberian Cup prossegue em Viana do Castelo

O Rali de Viana de Castelo é a quinta prova do Toyota Gazoo Racing Iberian Cup. Até aqui, quatro provas, quatro vencedores diferentes e dois portugueses no topo da classificação da competição. Em Viana do Castelo, 10 equipas, seis espanholas, quatro portuguesas, o maior número de concorrentes até aqui neste troféu.Nos Açores marcaram presença seis (2 espanhóis, 4 portugueses), Rali Terra de Auga, sete (5 espanhóis, 2 portugueses), Rali de Portugal, seis, (2 espanhóis, 4 portugueses), Rally de Leon, nove,…...