Entrevista a Ricardo Domingos (Domingos Sport): “Falta-nos algo mais, mas estamos a trabalhar para lá chegar”

A Domingos Sport é uma estrutura de Alcanena, Santarém, que assiste e prepara carros de ralis. A equipa tem vindo a crescer a olhos vistos e no recente Rally de Lisboa assistiu… 17 carros. Conversámos um pouco com Ricardo Domingos, líder da equipa… Estivessem os ralis em Portugal ao nível de pilotos como estão as estruturas que os suportam, e as coisas estariam ainda melhores! A paixão pelos ralis em Portugal reflete-se de diversas formas e para muitos que não…...