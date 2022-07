GP Grã-Bretanha F1, Alex Albon: “o acidente pareceu pior do que foi”

Alexander Albon teve de ser transportado de helicóptero para o hospital mais perto do circuito de Silverstone no seguimento do acidente que sofreu logo após o arranque da corrida do GP da Grã-Bretanha. O piloto da Williams tentou escapar à confusão causada pelo toque de Pierre Gasly no Mercedes de George Russell, que despoletou a saída de pista violenta de Zhou Guanyu, mas acabou por ser tocado por Sebastian Vettel e bater contra as proteções da reta da meta. Através de…...