WRC: Três marcas dizem ‘sim’…mas só com elétricos

Segundo o Autosport inglês, três marcas estão a ponderar rumar à categoria de topo de pirâmide dos ralis no Mundial de Ralis, os Rally1, mas só se os regulamentos contemplarem carros elétricos.As marcas são a Alpine, Skoda e o Stellantis Group, que como se sabe tem no seu grupo, entre outras, várias marcas com muita história nos ralis, como a Citroën, Peugeot, Opel, Fiat… e Lancia.Como se sabe, desde 2019, com a saída da Citroën que o WRC tem apenas…...