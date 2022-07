WEC: LMH (Le Mans Hypercar) da Ferrari WEC rodou em Fiorano

Depois de apresentar as primeiras características do seu LMH (Le Mans Hypercar) antes das 24 Horas de Le Mans, o novo protótipo que irá participar na classe de topo do Mundial de Endurance a partir de 2023 já pode hoje ser visto a rodar em Fiorano: "É um momento verdadeiramente emocionante, ansiosamente aguardado pelas pessoas que trabalharam neste projeto tanto como pelos fãs da nossa marca", disse Antonello Coletta, Chefe da Ferrari Attività Sportive GT. "Poder tocar o fruto de…...