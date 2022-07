GP Áustria F1: Toto Wolff mantém-se cauteloso

Apesar de Lewis Hamilton ter conquistado o terceiro lugar em Silverstone, o responsável da Mercedes mantém-se cauteloso sobre o resultado que podem obter no Red Bull Ring no próximo GP da Áustria. “Estivemos 'de volta ao jogo' em Silverstone, mas isso não significa que voltará a acontecer", disse Wolff ao Motorsport-total.com. Com pneus macios, o carro não funcionou bem. Vimos que o ritmo também não estava lá e se não perdêssemos o lugar para [Sergio] Pérez e ultrapassemos [Charles] Leclerc rapidamente…...