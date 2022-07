Fórmula 1: Fernando Alonso e Alpine discutem renovação em breve

A manutenção de Fernando Alonso como piloto da Alpine ainda não é certa, embora seja muito provável que a ligação entre ambos continue pelo menos mais um ano. A discussão sobre este tema deverá arrancar em breve, segundo as partes, mas nunca antes da pausa de verão a 31 de julho.Fernando Alonso e Otmar Szafnauer revelaram que qualquer conversação para prolongar o contrato do espanhol não terão início antes das férias de verão terem começado, no final de julho."Até agora,…...