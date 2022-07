F1: Segundo Sérgio Pérez, o acidente de Zhou mostra porque não deve haver limite de salário

Sergio Pérez ficou chocado com as imagens que viu do acidente de Zhou Guanyu, que motivou uma prolongada interrupção e assustou todos os que viam a corrida. O piloto da Red Bull elogiou o trabalho da FIA ao nível da segurança e realçou que estes acidentes mostram que os pilotos arriscam a vida todos os fins de semana e por isso, o limite de salários para os pilotos não faz sentido: "Eu sabia que tinha havido um acidente, mas voltei…...