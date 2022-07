GP Áustria: Pirelli leva borrachas mais macias

Depois de em Silverstone terem sido usados os pneus de mistura mais dura, para Red Bull Ring o cenário é o oposto com as borrachas mais macias a serem as escolhidas para o próximo fim de semana. O Red Bull Ring na Áustria é uma montanha-russa curta com apenas 10 curvas e mudanças constantes de elevação. A Pirelli leva os três pneus mais macios da gama: C3 duro, C4 médio, e C5 macio.No ano passado, tivemos duas corridas em Red…...