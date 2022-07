Luís Veloso: “Pode acontecer não termos peças e as competições pararem”

Luís Veloso, chefe da Veloso Motorsport falou do momento atual da velocidade. Com uma nova fase de regressão, com o aumento de custos a complicar a vida às equipas, Luís Veloso enfrenta, mais uma vez, grandes desafios e explicou ao AutoSport como tem vivido esta fase, em que mantém a competitividade habitual com muitos mais entraves: “Tem sido muito complicado. Esta fase de sete semanas seguidas de competição obriga-nos a uma gestão de stock com muita antecedência, porque tem havido…...