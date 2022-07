GP Grã Bretanha: Halo salvou mais dois pilotos

Os benefícios do Halo nos carros de F1 são claros e o sistemas de proteção para a cabeça dos pilotos é agora visto unanimemente como uma peça fundamental para a segurança dos pilotos. Em Silverstone, o Halo evitou que dois pilotos sofressem as consequências de acidentes violentos. No caso da F1, foi Zhou Guanyu que viu o Halo salvar-lhe a vida, depois do colapso do "Roll Hoop". Esse colapso deve preocupar os engenheiros pois se não fosse o Halo, a…...