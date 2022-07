GP Grã-Bretanha F1/2º pelotão: Agilidade estratégica dá superioridade a Alonso

Fernando Alonso ganhou a corrida do Segundo Pelotão no Grande Prémio da Grã-Bretanha, uma prova em que a Mercedes deu um salto competitivo e em que o espanhol foi o protagonista juntamente com Lando Norris.Silverstone foi o palco escolhido pela generalidade das equipas para apresentarem novos componentes aerodinâmicos para os seus monolugares, apenas a Alpha Tauri se apresentou em Inglaterra com um carro igual ao que tinha em Montreal, o que poderia alterar o equilíbrio de forças que se tem…...