Competitividade assinalou estreia da Civic Atomic Cup em Vila Real

Fim de semana memorável para a Civic Atomic Cup, competição que fez a estreia absoluta no histórico Circuito Internacional de Vila Real.No sábado, Gonçalo Inácio acabaria por chegar à liderança da corrida 1 e carimbar a vitória na PRO, ao passo que Raul Delgado viria a ter um desfecho inglório, com a prova a terminar devido a um toque já na fase final da corrida. O segundo posto da PRO ficou nas mãos do também estreante Filipe Ferreira e Fim…...