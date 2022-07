ELMS, Monza: Guilherme Oliveira festeja primeira vitória em LMP3

As 4h de Monza do ELMS, terceira prova do europeu de resistência, deram-nos lutas intensas e uma vitória lusa nos LMP3. Guilherme Oliveira triunfou pela primeira vez no ELMS e Henrique Chaves teve um fim de semana duro. A catedral da velocidade foi o palco para a prova de 4 horas, tendo o ELMS chegado a meio da sua época na mítica pista transalpina. Com 42 carros inscritos, a representação lusa ficava a cargo dos dois carros da Algarve Pro…...