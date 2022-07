IMSA, Canadá: Corrida azarada de Filipe Albuquerque

Foi uma corrida oportunista de Renger van der Zande, que através do tráfego conquistou uma vitória inesperada para si e para Sebastien Bourdais no Chevrolet Grand Prix no Canadian Tire Motorsports Park, enquanto Filipe Albuquerque perdeu a liderança do campeonato. Renger Van der Zande ao volante do Cadillac DPi #01 da Cadillac Racing ultrapassou Oliver Jarvis pela liderança da corrida do IMSA WeatherTech Sportscar Championship que seguia no Acura DPi #60 da Meyer Shank Racing, quando restavam apenas 10 minutos…...